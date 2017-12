Zagallo brasileiro ou alemão?

Em Königstein, o Brasil vai treinar num campo batizado como Zagallo Arena. A história do nome é curiosa. Morador da pequena cidade alemã, Werner Hermann é conhecido como Zagallo desde a década de 60. Fã do ex-jogador, ex-técnico e hoje coordenador da seleção brasileira, ele passou a usar o nome do ídolo.

Para fazer uma brincadeira de 1º de abril (na Alemanha também tem Dia da Mentira) com o Zagallo alemão, os dirigentes do clube que vai receber a seleção em Königstein colocaram um placa no campo com o nome Zagallo Arena. Mas a população da cidade gostou da idéia e o local foi batizado novamente.

Mesmo porque, a agora Zagallo Arena servirá também como uma homenagem ao Zagallo brasileiro, que trabalha na comissão técnica de Carlos Alberto Parreira.