Zagueiro do Vasco pede substituição de Ricardo Oliveira na Vila Belmiro

Uma cena inusitada aconteceu na partida desta quarta-feira, entre Santos e Vasco, na Vila Belmiro. Ainda no primeiro tempo, os médicos do time da casa entraram no gramado para atenderem a Ricardo Oliveira, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 gols.

Assim que o atacante subiu na maca, o zagueiro visitante Rodrigo olhou para o banco de Dorival Júnior e fez sinal de substituição. David Braz, que estava ao lado do adversário, tratou de desmentir o gesto do adversário e ambos acabaram dando risada do lance.

Ao final do jogo, que terminou em 1 a 0 para o Santos, Ricardo Oliveira disse que não viu a brincadeira de Rodrigo.