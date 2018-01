Zebras ou não?

Teve alguma zebra na rodada de ontem? Zebra, zebra, pra valer, acho que não. Talvez o Inter perder para o Figueirense tenha parecido estranho. Mas o Figueira é osso duro mesmo, tem o time certinho, e até agora não me convenci de que o Internacional continua intacto mesmo depois de vender jogadores como Tinga e Rafael Sobis. Esse tipo de coisa não sai de graça.

Também se esperava mais do Corinthians diante do Vasco e do Santos frente ao Fluminense. Mas, vem cá, esses dois times paulistas já não revelaram há muito as suas limitações? Ou será por acaso que o Corinthians continua a um ponto da zona de rebaixamento, apesar do progresso da fase Leão? Ou será que o Santos já não mostrou toda a inoperância do seu ataque? Então, foram resultados normais, diga-se o que se quiser.

Também já não foi surpresa a maneira como o Grêmio passou como trator por cima da Ponte Preta na goleada por 4 a 0. Talvez seja a hora de pensar que o time gaúcho surge como única ameaça concreta ao título do São Paulo. Este, aliás, continua com a batida do campeão: joga mal e ganha. Soma pontos e, se deixarem, dispara na tabela.

Quanto ao outro assunto de ontem, a briga feia de Fábio Costa com a torcida, prefiro não comentar. Baixaria de ambas as partes. O futebol dispensa esse tipo de coisa.