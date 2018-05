Além de Lomachenko x Linares, SporTV transmite também Ali x Munguia

O boxe vai dominar a grade de programação do SporTV no próximo sábado. Além do esperado duelo entre Vasyl Lomachenko e Jorge Linares, o canal também promete transmitir Sadam Ali x Jaime Munguia, pelo cinturão dos médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe.

Ali conquistou o cinturão em dezembro, quando derrotou o portorriquenho multicampeão Miguel Cotto. O mexicano Munguia quase enfrentou GGG, mas não teve autorização por parte da comissão responsável pela luta.

Ali tem 26 vitórias e uma derrota, enquanto Munguia está invicto após 28 vitórias.