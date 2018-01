Canelo x GGG 2 está confirmado. E 2018 é definitivamente o ano do boxe

crédito – World Boxing Council-Twitter – @WBCBoxing

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A empresa Golden Boy Promotions anunciou nesta segunda-feira a data da segunda luta entre Saúl Canelo Alvarez e Gennady GGG Golovkin: dia 5 de maio. O local ainda não está definido.

Os dois grandes boxeadores voltarão a se enfrentar após o empate de 16 de setembro do ano passado, após 12 assaltos eletrizantes.

Com Canelo x GGG 2, o ano de 2018 fica repleto de grandes duelos com os melhores pugilistas do momento. Até maio, praticamente todo sábado será reservado para um grande evento da nobre arte pelo mundo.

É o boxe!!!!! Cada vez mais vivo!!!!!