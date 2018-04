Com Rose Volante, boxe brasileiro volta a ter um campeão em ação dentro de casa

O boxe brasileiro volta a ter um campeão em ação em ringues nacionais. Rose Volante, a melhor peso leve da Organização Mundial de Boxe, se apresenta em Santos, neste sábado, diante da panamenha Lourdes “la Felina” Borbua. O evento terá transmissão ao vivo do SporTV, a partir das 20h.

O último campeão mundial brasileiro a defender o cinturão foi Acelino Popó Freitas, em 2001, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, diante de Orlando Soto. O inigualável Eder Jofre expôs o título dos penas em Salvador, diante de Vicente Saldivar, em 1973.

Isso traz lembranças da infância. Meu pai e meu avô combinando um horário para ir no Ginásio do Ibirapuera ou do Pacaembu para ver uma programação de boxe. Os dois viram em ação Milton Rosa, Paulo de Jesus, Paulo Sacoman, Luiz Carlos Fabre, Servílio de Jesus, Miguel de Oliveira e tantos outros…

Vamos torcer para que estes momentos se tornem mais presentes para os fãs da nobre arte.