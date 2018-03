Com TV, Yamaguchi luta de olho na chance de disputar o título mundial

crédito: facebook

A família Falcão vive momentos importantes no boxe. Esquiva Falcão está prestes a disputar o título mundial dos médios, da Associação Mundial de Boxe. Já Yamaguchi, 13º colocado no ranking do Conselho Mundial de Boxe, luta neste sábado, com transmissão do SporTV, em Quincy, cidade próxima de Boston.

Medalhista de bronze na Olimpíada de Londres-2012, Yamaguchi, invicto, com 14 vitórias (sete por nocaute), vai enfrentar o colombiano Richard Gutierrez, que tem um cartel de 30 vitórias (19 nocautes), 17 derrotas e dois empates.

Para chegar ao título, Yamaguchi terá um caminho bem complicado. O campeão do CMB é o casaque Gennady GGG Golovkin, seguido por nomes importantes como Jermall Charlo, Saul Canelo Alvarez, Daniel Jacobs, entre outros.

A transmissão do SporTV está prevista para começar às 22 horas.