Dana White negocia com campeão mundial para entrar no boxe

Dana White, o todo-poderoso do UFC, quer mesmo entrar no boxe. Sua empresa, Zuffa Boxing, negocia com Mikey Garcia, campeão mundial dos meio-médios-ligeiros da Federação Internacional de Boxe.

A intenção de Dana White é organizar a carreira de Garcia, que é irmão de Robert Garcia, técnico de Esquiva Falcão.

Dana White trabalhou no início de carreira com Bob Arum, na Top Rank, mas atualmente não tem nenhuma empresário com o lendário empresário. Pelo contrário. ]

Aliás, Mike Garcia teve muitos problemas contratuais com Arum e ficou quase dois anos sem poder lutar.

Garcia tem 30 anos e um cartel invicto de 38 lutas, com 30 nocautes.

Parece que White gostou do que viu durante as negociações entre Conor McGregor e Floyd Mayweather no ano passado.