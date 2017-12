Depois de vencer por KO, Luis Ortiz discute com Deontay Wilder

crédito: reprodução/site PBC

O cubano Luis Ortiz não teve problemas para derrotar Daniel Marz, nesta sexta-feira à noite, ao conseguir um nocaute no segundo assalto, após poderoso direto de esquerda.

Foi a 28.ª vitória e o 24.º nocaute do King Kong, que teve autorização de lutar, após pagar uma punição de US$ 25 mil, ao ser flagrado no exame antidoping.

Ortiz apresentou um relatório médico, no qual havia a informação de que o atleta estava em tratamento de pressão arterial alta.

O flagra no antidoping foi dias antes do duelo que Ortiz teria pelo cinturão mundial dos pesados do CMB contra o campeão Deontay Wilder.