Em Wilder x Ortiz, Eder Reis matou a saudade dos fãs de boxe de Luciano do Valle

Um dos maiores narradores de esporte da TV brasileira, Luciano do Valle foi excepcional nas transmissões das lutas de Maguila, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard e tantos outros nas décadas de 80 e 90.

Morto em 2014, Luciano deixou saudades no mundo da nobre arte. Mas no sábado, Eder Reis, narrador do canal FOX Sports, deu um show. No canal desde sua fundação, há seis anos, Eder possui grande conhecimento das lutas, além de ser praticante de jiu jitsu.

Seu trabalho na luta entre os pesos pesados Deontay Wilder x Luis Ortiz foi marcante. Fez os fãs matarem a saudade do Luciano.

Eder tem técnica, conhece os golpes, os lutadores e o tempo de combate.

Parabéns!