Floyd Mayweather entra no octógono pela primeira vez. Veja!

crédito: Mark J. Rebilas/USA Today Sports

Floyd Mayweather postou em suas redes sociais um vídeo no qual veste apenas calção e entra em um octógono. O supercampeão do boxe dá a entender de que poderá migrar para o MMA.

Em agosto do ano passado, Mayweather lutou boxe contra o irlandês Conor McGregor, astro do MMA, e venceu por nocaute técnico no décimo assalto.

A luta, repleta de expectativa, teve seu desfecho bastante criticado e para muitos especialistas o desempenho dos lutadores em cima do ringue não foi o verdadeiro.