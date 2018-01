Floyd Mayweather quer sua foto em todos os cinturões mundiais

Não é novidade para ninguém que Floyd Mayweather é marrento, mascarado e gosta de cutucar os adversários. Mas “Money” exagerou ao legislar por causa própria.

O maior nome do boxe do século 21 afirmou que vai pedir para as quatro maiores organizações do boxe (CMB, AMB, FIB e OMB) para que coloquem fotos dele nos cinturões mundiais.

“Foram feitos cinturões especiais como o cinturão de esmeraldas, o cinturão do dinheiro. E eu os ganhei. Nada mais justo que agora minha face seja colocada em todos os cinturões de todas as categorias em disputa”, disse o pugilista, que lutou pela úktima vez em agosto diante de Conor McGregor, quando somou a 50.ª vitória.

O Conselho Mundial de Boxe destaca fotos de Sugar Ray Robinson, Muhammad Ali, José Sulayman (presidente morto) e do maior campeão de todos os tempos de cada categoria. Entre os galos, o rosto é o Eder Jofre.