FOX Sports transmite grande duelo entre Danny Garcia x Brandon Rios

Os fãs do boxe vão poder acompanhar ao vivo um eletrizante duelo, neste sábado, direto de Las Vegas. O canal FOX Sports transmite o combate entre os ex-campeões Danny Garcia e Brandon Rios. É uma eliminatória do Conselho Mundial de Boxe (CMB) do cinturão dos meio-médios (66,678 quilos).

Aos 29 anos, Garcia, favorito para a vitória, não luta desde março do nao passado, quando perdeu para Keith Thurmam o título mundial e a invencibilidade. Ele tem um cartel de 33 vitórias (16 nocautes) e uma derrota. Ostentou o cinturão dos meio-médios-ligeiros, com vitórias sobre Erik Morales (duas vezes), Amir Khan, Zab Judah, Lucas Matthysse e Robert Guerrero.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rios, de 31 anos, lutou pela última vez em junho, quando venceu Aaron Herrera. Ele soma 34 vitórias (25 nocautes), três derrotas e um empate. Foi campeão dos Ganhou notoriedade com a bela trilogia com Mike Alvarado e ainda soma derrotas para Manny Pacquiao e Timothy Bradley. Foi campeão dos leves e meio-médios-ligeiros