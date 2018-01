Galo de Ouro Eder Jofre parabeniza a nova campeã mundial Rose Volante

crédito: Eduardo Nicolau-Estadão

O título mundial conquistado por Roe Volante sensibilizou Eder Jofre, o Galo de Ouro, maior boxeador brasieiro de todos os tempos. Ao saber do feito da boxeadora obtido na Argentina, o ex-campeão dos galos e dos penas fez questão de enviar uma mensagem para a nova detentora do cinturão dos pesos leves da Organização Mundial de Boxe.

Segundo Marcel Jofre, filho do ex-pugilista, Eder assistiu a alguns roundes do combate da brasileira diante da argentina Brenda Carvajal, disputado no último dia 22, em Jujuy, na Argentina. Rose venceu por pontos, após dez assaltos.

Emocionada, Rose agradeceu os elogios de Eder.