Holyfield e CMB vão organizar evento de meio-médios na ESPN

Um torneio com oito pesos meio-médios (até 66,678 quilos) vai ser organizado por Evander Holyfield e pelo Conselho Mundial de Boxe. O evento terá transmissão nos Estados Unidos.

A empresa Real Deal Boxing, de Holyfield, vai escolher os pugilistas até o dia 12 de janeiro. Três eventos estão previstos para 2018, com datas e locais a serem definidos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o anúncio do evento, cada lutador vai receber US$ 15 mil só para participar da primeira luta. Os vencedores receberão um bônus de US$ 7,5 mil. Cada semifinalista ganha mais US$ 30 mil e outros US$ 15 mil em caso de vaga na final.

Na decisão, cada finalista receberá US$ 75 mil e o campeão mais US$ 25 mil.

Uma novidade na regra é que em caso de empate ao final dos dez rounds previstos, um novo assalto será disputado para desempate. Outra: serão cinco jurados. Três ao lado do ringue, um junto dos lutadores e mais um que vai acompanhar o combate por intermédio de um monitor. Todos farão pontuações ao final de cada assalto.