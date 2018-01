Kaká veste camiseta de Muhammad Ali durante entrevista com Ronaldo Fenômeno

crédito: Facebook

Kaká entrevistou Ronaldo Fenômeno e agitou uma das redes sociais. Os dois falaram de suas aposentadorias, de suas carreiras, de seleção brasileira e da Copa do Mundo da Rússia.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para os amantes da nobre arte, um detalhe chamou a atenção. Kaká vestia uma bonita camiseta de Muhammad Ali com a frase “Get up and fight” (Levante e lute).

Como já é sabido há muito tempo, o lendário boxeador morto em 2016 continua sendo uma grande fonte de inspiração para todas as pessoas.