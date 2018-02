Las Vegas, Nova York e Dallas estão na briga por Canelo x GGG 2

Canelo x GGG 2 vai acontecer dia 5 de maio. Resta definir o local. Las Vegas, Nova York e Dallas estão na disputa para ser a sede do combate mais esperado do ano.

A T-Mobile Arena, em Las Vegas, foi o palco da primeira disputa em 16 de setembro, quando houve empate. A “Cidade do Jogo” tem a seu favor o baixo imposto e o rio de dinheiro envolvido em todos os seus eventos.

Nova York tem todo o seu glamour, ainda mais quando os combates são disputados no lendário Madison Square Garden. Os altos impostos são um problema, mas os proprietários brigam constantemente com os do Barclay’s Center pelas grandes atrações.

O AT&T Stadium, estádio do Dallas Cowboys corre por fora, mas tem a qualidade de poder receber 80 mil espectadores. Assim como Las Vegas, também é um terreno favorável para o mexicano Canelo.

GGG parece não ter preferência, afinal em suas últimas sete lutas (Mônaco, duas vezes em Nova York, duas vezes em Los Angeles, Londres e Las Vegas) sempre obteve venda total de ingressos.