Lomachenko será submetido a cirurgia no ombro direito nesta quarta-feira

Um dos melhores boxeadores da atualidade, o ucraniano Vasyl Lomachenko será submetido a uma cirurgia no ombro direito nesta quarta-feira. O lutador tinha combate previsto para 25 de agosto, mas só deve voltar aos ringues no fim do ano.

Lomachenko sofre uma lesão durante o segundo round da luta contra Jorge Liñares, dia 12. O pugilista postou um texto nas redes sociais:

“Amanhã serei submetido a uma cirurgia no meu ombro direito por causa de uma lesão sofrida durante o segundo round da minha luta contra o Jorge Liñares. Eu estava ciente de que algo não estava certo com o meu ombro imediatamente, mas eu não podia decepcionar meus fãs com desculpas. Obrigado pelas palavras gentis que já recebi. Eu voltarei ao ringue neste ano. ”