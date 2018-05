Médico diz que cirurgia em Lomachneko foi um sucesso

Vasyl Lomachenko foi submetido a uma artroscopia na manhã desta quarta-feira no Instituto Cedars-Sinai Kerlan-Jobe, em Los Angeles, para reparar uma lesão no ombro direito sofrida durante o segundo round da luta de 12 de maio contra Jorge Linares.

A cirurgia, realizada pelo mundialmente renomado cirurgião ortopédico Dr. Neal S. ElAttrache, impedirá Lomachenko de lutar no dia 25 de agosto como estava programado.

Lomachenko começou o processo de recuperação imediatamente e espera defender o cinturãoo dos leves da Associação Mundial de Boxe antes do final do ano.

“Vasyl teve uma extensa lesão labral de aproximadamente 270 graus com uma pequena quantidade de cartilagem. Uma lesão por impactação óssea, resultando em instabilidade do ombro. Ele foi submetido a um reparo artroscópico do labrum como previsto, sem complicações. Com base no resultado do reparo cirúrgico, estamos otimistas para um excelente prognóstico e para ele voltar à competição em seu nível anterior de desempenho ”, disse o cirurgião que cuidou de vários atletas, como o filipino Manny Pacquiao.