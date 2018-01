Mike Tyson ensina boxe para os filhos em casa

Miguel Leon e Milan, dois dos oito filhos de Mike Tyson, costumam treinar boxe com o pai, o mais novo campeão mundial dos pesos pesados de todos os tempos.

As duas crianças gostam de praticar a modalidade que consagrou o pai, mas apenas como recreação e preparação física.

“Trabalhando com socos para ficar mais forte. A pessoa perfeita para me ensinar @miketyson”, escreveu a menina ao postar o vídeo no Instagram.

“Manhã de treino com o melhor pai do planeta”, escreveu Miguel.

Aos 51 anos, Tyson, que foi campeão mundial de 1986 a 1990 e em 1996, não luta profissionalmente desde 2005. Em 20 anos de carreira, o Iron Man somou 50 vitórias (44 nocautes) e 6 derrotas.