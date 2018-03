Morte no boxe é tratada como queda de avião

crédito: reproduçãoo do Twitter

Segundo levantamento do Conselho Mundial de Boxe (CMB), anos atrás, o boxe profissional tem cerca de três mil lutas diariamente pelo mundo. Este número refere-se a atletas ligados à eentidade que tem sede no México.

Pouquíssimos duelos ganham espaço na mídia. Só os mais importantes, os que reúnem grandes lutadores em disputa por títulos mundiais.

Mas quando um pugilista morre o lugar está garantido em todas as manchetes. Independentemente das causas. Foi assim com a morte do peso meio-pesado inglês Scott Westgarth, no fim de semana passada.

O tratamento dado a estes acontecimentos esportivos me lembra o que também se faz com as quedas de avião. Nem sei dizer quantos aviões circulam pelos céus a cada dia, mas se um cai…….. E na maioria das vezes a culpa é humana.

Lógico que acidentes como este no boxe ou na avião precisam ser noticiados, mas é preciso cuidado para não cometer exageros.

No boxe, a maioria das mortes ocorrem por erros nos treinamentos, na alimentação e que acabam aumentando ainda mais os riscos de graves lesões em um esporte já bastante perigoso.

Gostaria que a vontade dos meios de comunicação em publicar mortes no boxe fosse a mesma de anunciar grandes lutas.