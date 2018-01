Mulher de Maguila vai empresariar eventos e boxeadores

Casada com Maguila há quase três décadas, Irani Pinheiro vai empresariar eventos de boxe e pugilistas. “Esta é uma função que eu exerci no início dos anos 90, ao tomar conta da carreira do Maguila, depois que acabou o contrato com a Bandeirantes e o Luciano do Valle. Negociava lutas com o SBT, Record…”, disse Irani, que é advogada.

Os lutadores que serão empresariados treinam na Associação Filantrópica Adílson Maguila. “Nós temos muitas dificuldades com empresários e promotores no Brasil. Então, eu vou tentar ajudar na carreira desses jovens”, afirmou Irani, que vai ter uma reunião com treinadores neste fim de semana.

Maguila, que sofre com problemas neurológicos, continua internado em uma clínica.