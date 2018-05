Acelino Popó Freitas não aceitou a derrota do sobrinho Victor Jones Freitas, neste sábado à noite, em Nova York. O tetracampeão mundial alega que o golpe aplicado por Teófimo Lopez, no primeiro assalto, atingiu a nuca do brasileiro.

A equipe de Victor Jones Freitas pediu revisão do resultado para a Comissão Atlética de Nova York.

Foi a segunda derrota de Victor, em 16 lutas. Teófimo vence pela nona vez consecutiva.