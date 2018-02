Por causa de um “ladrão”, boxe pode deixar de ser olímpico

Fui alertado pelo meu amigo Marcelo Laguna, um dos melhores jornalistas esprotivos do País, que Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, ameaça retirar o boxe dos Jogos Olímpicos. Motivo: a indicação para que o casaque Gafur Rakhimov assuma a presidência da Associação Internacional de Boxe Amador (AIBA) interinamente, após o tailandês C. K. Wu ter sido afastado em dezembro por má gestão financeira.

Apesar de nunca ter sido processado, Rakhimov é apontado como o líder de uma organização criminosa chamada de “Os Ladrões”. Ele também tem seu nome em investigações por roubo, lavagem de dinheiro, extorsão e suborno.

O COI pediu à AIBA um relatório até o dia 18 de abril. Se o documento não for aprovado, o boxe pode ficar fora dos Jogos Olímpicos da Juventude este ano e dos Jogos de Tóquio-2020. Se sair da programação, não volta.

Depois dos Jogos Olímpicos do Rio, toda a comissão de árbitros da AIBA ficou suspensa para investigação. Nada foi descoberto. A história de problemas com os resultados em olimpíadas é muito extensa.

Se a moda pega, acho que não teremos mais Jogos Olímpicos.