Robson Conceição luta dia 30 de junho, mas antes fará treinamento em Miami

Uma dia depois de conquistar sua sétima vitória, Robson Conceição já sabe quando, onde e diante de quem vai se apresentar de novo: dia 30 de junho, em Oklahoma, contra o mexicano Edgar Cantu.

O detalhe fica por conta do treinamento do medalha de ouro na Olimpíada do Rio-2016. Toda sua equipe, liderada pelo técnico Luiz Dorea, vai para Miami, nos Estados Unidos, um mês antes do combate.

Muito boa a iniciativa, pois assim o campeão olímpico poderá desfrutar de um grupo maior de sparrings, que poderão testá-lo de todas as formas e assim atingir um nível técnico superior.

Robson tem um cartel de sete lutas, com quatro nocautes. Ele vai lutar mais quatro vezes em 2018.