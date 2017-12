Rose Volante merece o mesmo tratamento dado a Gabriel Medina e ao handebol

crédito: youtube-Estadão

Nos últimos dias de 2013, a seleção feminina de handebol sagrou-se campeã mundial e ganhou com todo o merecimento as manchetes de todos os meios de comunicação.

No fim de 2014, o noticiário esportivo ficou por conta do surfista Gabriel Medina, que conquistava de forma espetacular o primeiro título mundial para o Brasil.

Mais uma vez o esporte nacional vive um momento histórico com a vitória de Rose Volante na Argentina e a conquista do cinturão mundial inédito no boxe. Esperamos que o tratamento dado à mais nova campeã seja o mesmo de anos anteriores.

Rose merece o mesmo respeito, espaço e interesse por parte da mídia. Vamos deixar de lado um pouquinho o futebol europeu e mostrar ao público brasileiro o que pessoas simples, mas determinadas, estão fazendo por seu país pelo mundo.