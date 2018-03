SporTV renova com Top Rank e vai passar luta de Rose Volante dia 21

Uma importante parceria foi renovada. O canal SporTV e a empresa Top Rank assinaram um novo contrato. Com isso, as lutas dos principais boxeadores do empresário Bob Arum vão estar na tela desta importante emissora esportiva. O tempo e o valor do compromisso não foram renovados.

Outra informação sobre o canal é o acerto para a transmissão da primeira defesa de título mundial de Rose Volante, dia 21 de abril, direto de Santos.

Rose é a campeã da categoria peso leve da Organização Mundial de Boxe desde 23 de dezembro do ano passado, quando venceu a argentina Brenda Carabajal, por pontos, na Argentina.

A brasileira vai expor o cinturão diante da panamenha Lourdes Borbua, na Arena Santos.