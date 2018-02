Técnico de Robson Conceição não se abala com mudança de rival em cima da hora

Robson Conceição luta sexta-feira, em Reno, nos Estados Unidos. Será a sexta luta como profissional do campeão olímpico. E pela terceira vez o pugilista baiano convive com a situação de ter seu adversário alterado poucos dias do confronto.

Com problemas na imigração, o hondurenho Jayro Duran foi impedido de entrar nos Estados Unidos e acabou substituído às pressas pelo texano Ignacio “El Alacran” Holguin, de 22 anos, soma cinco vitórias e um empate. Mas apenas um lutador derrotado por ele possuía vitória no cartel.

“Estou no boxe há 37 anos e sabemos que esses imprevistos fazem parte do mundo da luta. O Robson está muito bem treinado, muito bem psicologicamente e pronto para enfrentar todos os obstáculos para conquistar o tão sonhado título mundial”, disse o técnico Luiz Dorea.

Segundo o treinador, a intenção de Robson é fazer seis lutas este ano e entrar no ranking mundial das principais entidades.