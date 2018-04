Yamaguchi Falcão dança, bate, vence e se aproxima de eliminatória do título mundial

Yamaguchi Falcão somou neste sábado a 16ª vitória profissional, ao derrotar o colombiano Richard Gutierrez, por pontos, após oito roundes, em Quincy, perto de Boston, nos Estados Unidos.

Foi uma vitória importante para o brasileiro, que ocupa a 13ª colocação no ranking do Conselho Mundial de Boxe. Medalhista de bronze em Londres-2012, Yamaguchi poderá fazer um duelo eliminatório com o irlandês Jason Quigley, que também venceu na mesma programação e ocupa a sexta posição no CMB.

Experiente, Gutierrez foi um adversário chato. Logo no primeiro assalto, o colombiano pisou no pé do brasileiro e forçou sua queda. O juiz não viu e acabou apontando o knockdown.

Rápido e com boa variedade de golpes, Yamaguchi foi melhor quase toda a luta. Confiante, chegou a dançar na frente do rival, que se distraiu e acabou levando um golpe no quinto assalto e também caiu.

A exemplo do irmão Esquiva, Yamaguchi se aproxima de um momento decisivo na carreira.