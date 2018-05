Yamaguchi Falcão pode disputar eliminatória por título em julho

Caiu como uma bomba no meio do boxe. Yamaguchi Falcão, décimo colocado no ranking do Conselho Mundial de Boxe entre os médios-ligeiros, pode disputar uma eliminatória por este cinturão diante do norte-americano Demetrius Andrade, segundo colocado do CMB. Duelo está sendo negociado para julho.

Empreasariado por Art Pellullo, Andrade, de 30 anos, está invicto com 25 vitórias, das quais 16 por nocaute. Sua última luta foi em outubro. Canhoto como Yamaguchi, Andrade já foi campeão mundial pela Organização Mundial de Boxe.

Medalhista de bronze em Londres-2012, Yamaguchi também tem 30 anos e soma 15 triunfos, com sete nocautes. Sua última apresentação foi em março, quando bateu Richaed Gutierrez, por pontos. Ele tem contrato com a Golden Boy Promotions.