Quem Faz

BRUNO VOLOCH, 27 anos de profissão. Foi repórter e apresentador no SporTV/Globo mais de uma década e diretor de jornalismo da Rádio Bradesco Esportes FM e do canal BandSports, além de comentarista de vôlei para outros veículos. Esteve em cinco Olimpíadas e cinco Copas do Mundo.