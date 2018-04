A primeira de Gabizinha e troco (quase) na mesma moeda.

O troco foi rápido e quase na mesma moeda. A seleção brasileira devolveu a derrota sofrida no primeiro amistoso e marcou 3 a 1 nos Estados Unidos.

Anaheim, na Califórnia, viu as norte-americanas um pouco diferentes. Nada porém que possa desmerecer o resultado positivo do BRASIL.

Karch Kiraly, outro que segue fazendo experiências, sacou do time Drews, melhor em quadra nos 3 a o da partida de domingo, e usou a estreante Whitney.

Não vingou.

O BRASIL foi o mesmo, ou quase isso. Mudou a postura, foi mais agressivo e sem respeitar tanto os Estados Unidos. Deu certo.

José Roberto Guimarães, coerente, manteve a base com Gabizinha entre as titulares e Gabi de líbero. É bom ver Gabizinha de volta. Sinal de segurança no ataque e principalmente no passe.

Em tese, esse deve ser o time titular na Copa dos Campeões. O BRASIL é o atual campeão.