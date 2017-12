A superação de Helô em Rio do Sul: ‘Não tinha esperança até que acordei para a minha fé’.

Investimento ajuda, mas não é tudo no vôlei. Ser forte financeiramente não é garantia de bons resultados e sucesso dentro de quadra.

O Sesi, maior exemplo, que o diga. Fadado ao fracasso, o clube paulista se apequenou e virou saco de pancada na competição.

O modesto Rio do Sul faz o caminho inverso e é a sensação da Superliga.

Com pouco caixa, mas muito bem aplicado, o time é o sétimo colocado e caminha a passos largos para os playoffs.

A boa campanha na competição rende frutos ao time catarinense, orgulho da cidade, hoje certeza de ginásio cheio.

No embalo das vitórias, as jogadoras se valorizaram e ganharam destaque, caso da oposta Helô, 25 anos, terceira maior pontuadora do campeonato.

A jogadora conversou com o blog:

Qual a sensação de ser uma das revelações da Superliga atuando por um time considerado ‘pequeno’ e de pouco investimento?

‘Jogar em Rio do Sul é uma delícia, incrível, um grande aprendizado. Ser um dos destaques nesta equipe que com pouco investimento, no momento é a sensação da temporada, não tem preço, é extremamente gratificante. Para mim esse destaque deve-se muito em função do grande desempenho de toda a equipe. Pois no meu primeiro ano voltando a superliga, 2013/2014, eu fui o oitavo ataque mais eficiente, e ninguém se importou, ninguém lembra, já que minha equipe ficou em décimo primeiro lugar. Então jogar aqui, e ganhar esse destaque, só me mostra o quanto o conjunto, o trabalho em equipe é mais importante do que o individual’.

O seu desempenho é uma resposta para aqueles que não acreditavam em você?

‘Esse ano em Rio do sul está sendo o meu grande momento na minha carreira. Joguei em vários clubes e passei por muitas coisas que me ajudaram a crescer e me prepararam para o momento que vivo agora. Acredito que tudo na vida tem o seu tempo, e olhar para trás e ver tudo que superei, me faz ter orgulho de mim mesma, independente do que vier pela frente. E olhar para trás é enxergar muito, todo aprendizado que me foi passado, em cada lugar, com cada pessoa’.

Como explicar seu amadurecimento como atleta e crescimento profissional?

‘Durante muito tempo eu não conseguia acreditar que era possível, achava que nunca poderia chegar. Não tinha esperança. Até que eu acordei para a minha fé e essa fé me vez ter esperança e acreditar que se eu trabalhasse duro, eu podia sim alcançar. Desde então é isso que tenho feito, tenho tido esperança e trabalhado demais. Não posso deixar de ressaltar, mais uma vez, a importância que esse grupo está tendo indiretamente no meu desempenho’.

O time já superou a polêmica derrota para o Rio?

‘O time não foi prejudicado pela arbitragem. Nós tivemos chance de ganhar no quarto set pois tínhamos uma frente de 16×12 e de fechar o tie-break, pois o placar estava 13×10 para nós. O último ponto nos daria mais uma chance, mas infelizmente o julgamento do árbitro não foi favorável a nós e eles fecharam o jogo. Naquele momento, na minha visão, o ponto era nosso, até hoje não sei a verdade. Cada um diz uma coisa e sei que foi um lance que dividiu opiniões. Mas nada vai mudar o resultado do jogo. O Rio fez uma bela partida, buscou o jogo e com certeza mereceu ganhar. Assim como nós teríamos merecido também’.

Hoje você se sente mais valorizada?

‘As coisas estão acontecendo ainda, tem muita água pra rolar, mas acredito que até o momento ganhei mais alguns fãs (ri). Acho que tem mais pessoas olhando meu trabalho. Aqui em Rio do Sul estamos fazendo algo muito legal, que é bom de ver, como nosso desempenho pode impactar as pessoas e isso já é uma grande vitória. Tenho me empenhado muito e os resultados estão aparecendo. Espero que isso possa me valorizar sim’.

Até onde essa equipe do Rio do Sul pode chegar na Superliga?

‘Rio do Sul tem um objetivo que é classificar entre os 8 melhores. Com o desenrolar da competição, nós vamos acreditando que isso é sim possível e que podemos até conseguir uma melhor classificação, mas temos os nossos pés no chão. Sabemos de toda a dificuldade e da luta de todas as equipes também. Por isso trabalhamos com a possibilidade de uma boa classificação, mas também com a certeza de que nada será fácil’.