Agonia perto do fim e freguês na final da Liga Mundial

Agora vai. Não é possível.

A agonia parece perto do fim. O fim do jejum de títulos da seleção masculina pode terminar no domingo.

O sábado começou perfeito para a seleção brasileira em Cracóvia.

A classificação da Sérvia para a decisão, vitória de 3 a 2 contra a Itália, era tudo que o BRASIL sonhava. Freguês de longa estrada, que jamais conquistou a Liga Mundial e que treme sempre diante da seleção brasileira em decisão.

Era só vencer a França e colocar uma das mãos na taça. Mas não foi fácil.

O BRASIL suou, precisou de 4 sets e muita frieza para derrotar a seleção francesa por 3 sets a 1.

Exceção feita ao primeiro set quando venceu com enorme facilidade, o time brasileiro cortou um dobrado, teve que jogar muita bola, contar com os erros franceses, a sorte e a incrível sequência de saques de Éder no quarto set para se classificar.

Wallace foi o melhor jogador do BRASIL.

A França sobreviveu graças ao ótimo aproveitamento de Rouzier. Ngapeth viveu de altos e baixos e Le Roux deu de bandeja a vitória ao BRASIL.

Jogo nervoso, catimbado e decidido rigorosamente nos detalhes. A seleção lembrou os velhos tempos quando era temida e respeitada.

Sem um título de expressão desde 2010, quando ganhou o campeonato mundial, o BRASIL tem diante da Sérvia uma oportunidade única de sair da fila.