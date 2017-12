Ai ai ai ai, tá chegando a hora

Faltam apenas 15 jogos para o Cruzeiro comemorar o pentacampeonato brasileiro. O primeiro invicto.

É bem verdade que o jogo de abertura do returno contra São Bernardo não serviu como parâmetro. Marcelo Mendez usou praticamente o time reserva e se deu ao luxo de abrir mão das presenças de William, Evandro, Isac e Leal.

3 a 0 sem sustos diante de duas mil pessoas.

Comprometimento com a vitória, responsabilidade com o patrocinador e respeito com o torcedor.

Torcida essa que viu o Cruzeiro fazer um verdadeiro estrago no saque e marcar incríveis 13 pontos no fundamento com destaque para Eder Levi.

É chover no molhado. Não tem como deixar de ser repetitivo. O Cruzeiro sobra e o resto disputa um campeonato à parte.