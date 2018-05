Alekno, técnico da Rússia, se rende a William: ‘É fenomenal. Melhor levantador brasileiro’.

William Arjona, levantador do Cruzeiro, ganhou mais um admirador. E não é qualquer um.

Vladimir Alekno, técnico campeão olímpico com a Rússia em 2012, se rendeu ao talento do brasileiro. Em entrevista ao site polonês sportowefakty, o treinador disse que William é acima da média:

‘Ele é simplesmente fenomenal. Eu acho William o melhor brasileiro que já vi em ação. E não falo isso apenas por causa de seu incrível desempenho no Campeonato Mundial organizado pela FIVB. William foi maravilhoso nos Jogos Olímpicos quando entrou poucas vezes e teve participação fundamental na inversão e no fundo. O entrosamento dele com os centrais é algo inacreditável’.

Alekno dirigiu o Zenit Kazan no mundial de clubes.

O Cruzeiro venceu os russos na fase de classificação por 3 a 1 e na decisão por 3 a 0. Tudo isso com William em quadra.

O levantador, campeão olímpico, foi reserva de Bruno no Rio.