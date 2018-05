Paira uma expectativa constante do que virá [sic] em seguida.

O blog se rende ao clamor popular e enaltece Amanda, que saiu de quadra após a vitória contra a Sérvia com status de novo ídolo nacional.

É um fenômeno.

Amanda desequilibrou.

Amanda foi gigante diante da Sérvia e pouco importa se as atuais vice-campeãs olímpicas não jogaram com a força máxima. O que conta é o resultado.

Ou não?

O blog poderia até falar de Bia que fez ótima partida. Mas não.

Hoje não.

Bia que me perdoe. Não dá para deixar de falar em Amanda parou Boskovic. Agora José Roberto Guimarães terá que se virar. A seleção é Amanda e mais 5.

Tenho convicção que o técnico terá o bom senso de escalá-la como titular daqui para frente. Algo diferente disso será incoerente depois do que ela protagonizou em Barueri.

A jogadora passa a ser intocável e fundamental nesse momento de transição até a Olimpíada de Tóquio em 2020. Não dá para abrir mão do talento dela.

Aliás, fico imaginando como seria se o BRASIL tivesse Amanda em quadra contra a China há dois anos no Rio. O final daquela história poderia ser outro. Ou não?

Gabizinha e Natália não vão dormir a partir de agora. Ambas estão ameaçadas depois do que Amanda fez em Barueri. Ou não?

E Rosamaria? Drussyla?

No duro, no duro, Amanda deve mesmo estar um degrau acima das demais. Jogadora de raro talento, muita personalidade, sabedoria para administrar as críticas, injustas diga-se de passagem, e deu a volta por cima depois de uma tarde, poderíamos dizer infeliz, contra a Alemanha.



As alemãs não conheceram a verdadeira Amanda.

A realidade é outra.

E o Praia? Como Paulo Coco conseguiu abrir mão de uma jogadora desse naipe?

Melhor para Barueri que poderá usufruir do talento inquestionável dela durante toda temporada. Por sinal, a cidade ficará conhecida como antes e depois de Amanda.

E nós dizemos em uníssono: Alvíssaras.

SQN.