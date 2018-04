Anne Buijs, quarta holandesa da história, fala ao blog: ‘Tenho ótimas referências do Rio’.

Bangkok, TAILÂNDIA.

Anne Buijs, holandesa de 24 anos, pode falar ao blog, afinal as regras, como na seleção, são diferentes e no caso dela ainda não estão em vigência no clube carioca.

Quando desembarcar aí a coisa muda de figura. Normal.

Anne não esconde a ansiedade de jogar pela primeira vez no BRASIL. Diz que será uma experiência diferente em todos os sentidos e que Sheilla foi decisiva na sua escolha.

As duas jogaram juntas na última temporada no Vakifbank, da Turquia.

Por que a decisão de jogar no BRASIL?

Acho que o BRASIL tem uma das ligas mais equilibradas do mundo. Muito disputada como na Turquia. Contou muito o histórico do time que é o atual campeão. Outro fator é que acho que vou crescer muito trabalhando com o Bernardinho. E o mais importante foi a conversa que tive com a Sheilla.

Como assim?

Fiz questão de perguntar tudo para ela. Desde o técnico até a estrutura. Ela me passou ótimas referências. Portanto não tinha porque ficar pensando demais e aceitei. Tomara que dê tudo certo.

O temperamento do Bernardinho não te assusta?

Não. Sei que é um dos melhores do mundo no que faz. Ninguém é perfeito.

O fato da Olimpíada ser disputada no Rio influenciou na sua escolha?

Pesou, claro. O Rio virou o cenário do esporte mundial. É uma nova cultura, vou aprender outro idioma e enriquecer meu currículo. Eu já joguei na Bélgica, Alemanha, Itália, Azerbaijão e Turquia. Agora vou ao BRASIL.

O que você espera e quais são os seus planos no Rexona?

Nesse momento estou com a cabeça no Grand Prix e depois Olimpíada. Fui convocada pela primeira vez em 2008 e só agora poderei jogar os jogos olímpicos que é o sonho de todo atleta.

Você fica direto na cidade após a Olimpíada?

Ainda não pensei nisso.

Anne será a décima primeira estrangeira, quarta holandesa, a vestir a camisa do time. Já passaram pelo Rio as holandesas Cinthia Boersma e Erna Brinkman (1996/1997), a italiana Francesca Piccinini (1998/1999), a norte-americana Tara Cross-Battle (1999/2000), a holandesa Chaïne Staelen, a ucraniana Tatiana Shaposhnikov (2001/2002), a americana Logan Tom (2012/2013), a canadense Sarah Pavan (entre 2012 e 2014), a sérvia Brankica Mihajlovic (2013/2014) e a levantadora Courtney Thompson (2105/16).