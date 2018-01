‘Ápice seria conquistar o ouro olímpico’, afirma Talita, parceira de Larissa.

Long Beach, nos Estados Unidos, marcou o oitavo título de Circuito Mundial da dupla Larissa/Talita. Foi o quarto só na temporada 2015.

A dupla, que já havia vencido em Moscou, Porec e Gstaad, lidera a classificação para a Olimpíada com 4040 pontos contra 3920 de Ágatha/Bárbara.

Juliana/Maria Elisa e Fernanda Berti/Taiana ainda sonham com os jogos olímpicos.

Talita está em Olsztyn, onde disputa mais uma etapa do Grand Slam até o próximo domingo, dia 30 de agosto.

A jogadora conversou com o blog.

Aos 32 anos e bem mais madura, como ela própria afirma, Talita se mostrou cautelosa em relação a confirmação da vaga para a Olimpíada do Rio, citou os critérios usados pela CBV, da recente contusão e da parceria com Larissa.

A jogadora foi humilde e falou com respeito sobre Kerri Walsh, tricampeã olímpica.

Como você se sente a exatamente 1 ano da Olimpíada?

Muito bem. Fiz uma mudança na minha vida pensando nessa Olimpíada e os resultados mostram que estou no caminho certo, isso me deixa confiante para continuar trabalhando e me dedicando.

Vocês já se consideram classificadas ?

Nao. Esse é o nosso objetivo. Jogar as etapas que a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, definiu e conseguir a vaga pelos pontos.

A dupla Agatha e Barbara é hoje a grande rival hoje de Talita e Larissa?

Elas estão muito bem, com certeza uma dupla que merece respeito. Tanto no BRASIL como no Circuito Mundial existem muitas duplas boas, então não digo que seja grande rival e sim um bom time, que eleva o nível de todos contra como foi no Circuito Brasileiro e esta sendo no Circuito Mundial.

É justo o critério de classificação para a Olimpíada usado pela CBV?

A CBV quer que os atletas pensem na preparação e não na corrida olímpica em 2016, pois normalmente estaríamos jogando ate um mês antes sem a certeza da classificação, então achei bom. Os times terão um tempo maior para a preparação.

Você andou contundida mas voltou bem nas etapas do Japão e dos Estados Unidos? Como foi isso?

Eu tive um estiramento, foram dias de muito aprendizado. Ficamos fora de uma etapa para eu tentar me recuperar, porém não foi o suficiente, a lesão me atrapalhou, mas nos mostrou como permanecer unidas e fortes como time e parceiras.

Esse é o seu ápice como atleta ?

Não digo o ápice e sim um bom momento, tenho um grande objetivo que é jogar essa Olimpíada e conquistar a medalha de ouro. Aí sim seria o ápice .

Por que a diferença de relacionamento entre Larissa/Juliana e agora Larissa/Talita?

O que posso dizer é sobre o time Larissa/Talita. Decidimos jogar juntas e para nosso time ter resultados estamos nos doando 100%. Hoje somos jogadoras mais experientes e sabemos como tirar o máximo uma da outra. No início não sabíamos como nos comportaríamos, mas sem dúvida faríamos o que fosse preciso para nosso time dar certo.

Muita gente menospreza e dá como carta fora do baralho a Walsh (que atuou contundida em Long Beach) e as americanas de uma forma geral para ouro olímpico. O que você pensa sobre o tema?

Acho que a Walsh merece atenção e respeito. Ela conquistou 3 medalhas de ouro ao lado da Misty, hoje esta formando um novo time, competitivo e forte.