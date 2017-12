Arbitragem faz nova vítima. Bem feito, Superliga.

A arbitragem perdeu de vez o respeito e fez mais uma vítima.

Quem diria.

Taubaté, um dos clubes que mais investe no esporte, mesmo jogando em casa, não resistiu.

O time do interior paulista foi muito prejudicado no segundo set e Flávio Campos, primeiro árbitro, teve participação direta no resultado da partida. O saque para fora de Maurício Borges poderia ter mudado completamente a história do jogo.

E pode ter mudado a Superliga.

Flávio Campos, fugindo a responsabilidade, acompanhou a marcação do bandeira e deu bola dentro. O que era para ser 24/23 para Taubaté, virou 25/23 para o Sesc após o técnico Daniel Castellani receber cartão vermelho.

Completamente fora de sintonia, Taubaté, ainda que tenha esboçado uma reação no início, foi presa fácil no terceiro set.

Os erros de Flávio Campos, gravíssimos por sinal, não deveriam apagar tudo que o Sesc fez nos 3 sets. O trio formado por Thiaguinho, João Rafael e Tiago Barth foi decisivo e ofuscou os jogadores da seleção brasileira.

Só que infelizmente a vitória acaba ficando manchada e em segundo plano.

A lição que fica é uma só:

Qualquer campeonato que se preze não pode em hipótese alguma abrir mão do video challenge. Ainda mais no BRASIL onde o nível da arbitragem vai de mal a pior e os dirigentes, cegos ou coniventes, insistem em defender a Superliga como melhor do mundo.

E tem gente que acredita.

Bem feito para aqueles que aprovaram o regulamento. Até a fase semifinal, período previsto para a utilização do video challenge, muito time ainda vai sofrer nas mãos deles.

Quem será a próxima vítima?