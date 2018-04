As várias caras de Osasco

O fanático e exigente torcedor de Osasco não deve e não pode tirar conclusões precipitas.

A derrota de 3 a 0 para Barueri na abertura do campeonato paulista foi absolutamente normal. Osasco atuou com time alternativo, termo da moda. E será assim.

Classificado antecipadamente para a semifinal da competição, Osasco vai usar a primeira fase do torneio, que não vale rigorosamente nada, para ganhar ritmo de jogo e observar algumas atletas. Só isso.

O resultado, que conta muito para a torcida, é o que menos interessa. Outros tropeços estão por vir.

Quando a coisa for para valer, nos playoffs, Osasco terá sua verdadeira cara. Hoje o que se vê é uma equipe completamente desfigurada.

Faltam Tandara e Bia, na seleção principal e Lorenne, na sub-23. As estrangeiras ainda não foram oficializadas. O blog tem informações de que o clube está agindo nos bastidores com ‘sotaque’ conhecido. Para completar, a levantadora Fabíola ainda se recupera de cirurgia.

Isso sem contar que Luizomar de Moura e Jefferson estão com a seleção do Peru, ou seja, Osasco jogará praticamente toda primeira fase com o time reserva.

Quando Tandara, Bia, Lorenne, Fabíola e as gringas estiveram à disposição a história literalmente será outra.