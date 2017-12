Ásia domina calendário da FIVB para 2017

O BRASIL estará presente nas principais competições oficiais da FIVB, Federação Internacional de Vôlei, em 2017.

O calendário foi divulgado de maneira oficial e abre com com o Mundial de clubes masculino a partir de primeiro de maio. Uma semana depois será a vez do feminino em Kobe, no Japão.



A famosa Montreux Volley Masters está programada para 6 se junho. O BRASIL ainda não está confirmado no evento.

O mundial masculino sub-21 será em junho na República Tcheca. O feminino, sub-20, no México entre 14 e 23 de julho.

Argentina e Bahrein recebem respectivamente os mundiais feminino e masculino sub-18 em agosto.

No mesmo período, 18 e 25 de agosto, Cairo abre as portas para o mundial sub-23 masculino.

O feminino da mesma categoria só será jogado em Setembro na Eslovênia.

A Liga Mundial vai ser disputada entre 2 de junho e 2 de julho.

O Grand Prix acontecerá entre 7 de julho e 6 de agosto. Finais na China.



Setembro está reservado para a Copa dos Campeões no Japão. O feminino vai ser jogado a partir de 5 de setembro e o masculino fica do dia 12 até o dia 17.