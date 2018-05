Banana dá trabalho e banco salva pele de Pacheco no Sesi

O Sesi ralou e precisou de quase 3 horas para derrotar o valente time de São José dos Campos.

Não foi fácil, pelo contrário.

O time do técnico Banana deu trabalho. Bem mais do que o confiante Sesi esperava.

Não seria nada injusto se São José saísse da Vila Leopoldina com os 3 pontos. A equipe do interior paulista abriu 1 a 0 e perdeu o segundo set no limite por 28/26. Voltou a vencer com folga o terceiro set, caiu no quarto por 25/23 e perdeu pela diferença mínima o tie-break por 17/15.

O banco salvou a pele do treinador Marcos Pacheco.

Vinhedo, Théo, Thiago Alves e até Riad terminaram o jogo como titulares. O ex-oposto da seleção fez 19 pontos e não saiu de quadra desde o segundo set.

O veterano Thiago Alves foi imprescindível no quinto set com 6 pontos. O levantador Vinhedo entrou no quarto set e foi até o fim.

Só Murilo, por motivos óbvios, e Serginho, insubstituível na acepção da palavra, resistiram os 5 sets.

O Sesi vai se arrastando, não convence e se mantiver o nível das atuações terá dificuldades para passar por Montes Claros ou Minas nas quartas de final.

São José, beneficiado pela derrota de Bento para Maringá, sai da capital frustrado com o resultado, mas de cabeça erguida.