Barueri vai anunciar oficialmente contratação da levantadora Carli Lloyd

O blog bancou há quase 1 mês.

Agora é oficial.

Carli Lloyd, levantadora da seleção dos Estados Unidos, é jogadora de Barueri e será anunciada em breve pelo clube paulista.

A jogadora está com 28 anos e conquistou a medalha de bronze nos jogos olímpicos do Rio de Janeiro. Carli Lloyd chegou a assinar contrato no início da temporada com o Fenerbahçe, da Turquia. Em setembro a jogadora sofreu uma lesão no ombro e como teria que ser operada e ficar 3 meses parada, as partes optaram pela rescisão do contrato.

Barueri conta ainda com Ana Cristina e Naiane para a posição.