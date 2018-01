Bauru de salto alto

Em pleno século XXI as mulheres ocupam postos nos tribunais superiores, nos ministérios, no topo de grandes empresas e pilotam jatos pelo mundo afora.

Ainda há aquelas que encontram barreiras para o sucesso profissional, bem como pessoal. Preconceito, discriminação e, principalmente, desigualdade salarial são fatores que colaboram para a dificuldade das mulheres.

O vôlei vai aos poucos abrindo espaço e quebrando paradigmas. Bauru é quase um pioneiro.

É raro. Ela não é exceção, mas não é comum ver uma mulher exercendo o cargo de supervisora no vôlei.

Livia Mayra Garcia da Silva contraria a regra. Aos 31 anos, é a mulher forte do Bauru, terceiro colocado e sensação da Superliga Feminina.

O blog conversou com Livia e ouviu o outro lado da história.

Como surgiu o convite para assumir a supervisão do clube?

Na verdade nosso patrocinador master havia comentado que precisaria mais da minha ajuda para tocar algumas áreas do Genter Volei Bauru. Como estou junto nesse projeto há mais de dois anos, (inicialmente cuidando do marketing)Mkt) abracei a causa e disse que poderia contar comigo. Passado alguns dias, me convocaram para uma reunião para comunicar que eu assumiria a supervisão.

É sua primeira experiência no esporte?

Como mencionei, iniciei meu trabalho no esporte, assumindo o marketing do time, quando este ainda não disputava Superliga. Com o crescimento do time, foram aumentando as funções também e acabava fazendo de tudo um pouco.

Você enfrentou algum tipo de preconceito?

Até imaginei que poderia sofrer, pelo fato da maioria dos supervisores e membros da comissão técnica serem do sexo masculino, porém, até o momento não me deparei com esse tipo de preconceito.

E internamente como foi com as jogadoras? Foi bem recebida?

Eu temia mais essa recepção das jogadoras do que da comissão técnica. Elas já passaram por diversos times em que eram lideradas por um supervisor do sexo masculino e com anos de experiência na área, o que não é o meu caso. Então minha missão era ganhar o respeito delas. Como? Sendo humilde, me colocando à disposição, ouvindo sugestões e críticas e desempenhando minha função da melhor forma possível. E graças a Deus tive sucesso. Em pouco tempo de trabalho pude, com ajuda de todos, trazer benefícios que refletiram no time como um todo.

Quais são suas obrigações?

O cargo de supervisor do vôlei não difere muito do mundo corporativo, onde sua função é conduzir no dia a dia os processos, ser responsável pela motivação da equipe, tentar reduzir custos, etc. É minha obrigação proporcionar condições de trabalho diário para as atletas e comissão técnica, controlar as atividades do departamento, gerenciar viagens, ter conhecimento de tabela de jogos, programação semanal, estar atenta aos regulamentos da CBV. Em paralelo a função de supervisão, ainda mantenho algumas obrigações da minha antiga função: prospectar patrocinadores, cuidar dos atuais, realizar ações promocionais em dia de jogo, gerenciar a nossa loja virtual e cuidar para que nossos jogos em casa seja um evento bem realizado e organizado a fim de proporcionar boas experiências para nossos torcedores.

O que dizer desse grupo atual de Bauru?

Eu estive próxima de outros grupos e posso afirmar que o grande diferencial do Genter Volei Bauru é ser, de fato, uma equipe. Um grupo unido e bem humorado. Temos jogadoras de alto performance assim como outros times, mas acredito que essa harmonia diferencia e traz resultados. Uma prova disso é nossa sétima vitória consecutiva. Algo que até então não havíamos vivenciado.

O que você tem observado e pode ser melhorado na função?

Eu diria que é pouco tempo para eu traçar tudo que precisa ser melhorado. Mas logo de início, eu e a comissão técnica optamos em “colocar a casa em ordem”. Sabemos que não vai ser do dia pra noite que tudo ficará conforme almejamos, mas o importante é que hoje já está melhor do que ontem e assim sucessivamente. Um passo de cada vez, e assim vamos nos tornando cada vez mais um time profissional.