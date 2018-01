Bauru negocia com medalhista olímpica

Érika, medalha de bronze nos jogos olímpicos de Sidney em 2000, pode ser contratada por Bauru.

Clube e jogadora já iniciaram as negociações. O blog tem informações de que o assunto está adiantado.

Érika tem 35 anos e atuou nos principais time do BRASIL.

Foi tricampeã brasileira pelo Rio (1997/98, 1999/2000,2008/09) , ganhou dois títulos nacionais por Osasco (2003/04 e 2004/05) e fazia parte do Minas quando o time mineiro conquistou a Superliga pela última vez em 2001/02.

Bauru tentou repatriar recentemente Fernanda Garay mas a atleta recusou a proposta R$ 1 milhão oferecida pelo patrocinador.

Érika, assim como Elisângela, sofre com o ranking estipulado pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei. A CBV define uma pontuação para todas as atletas que atuam no país de acordo com o nível técnico. Érika tem um ranking 5 em uma escala que vai até 7.

Com várias passagens pela vôlei da Europa, Érika defendeu o penetra Brasília na última Superliga. Durante a competição, com contrato em vigor, a jogadora quebrou a mão. Como os dirigentes do clube não se manifestaram, Érika teve que pagar a cirurgia e o tratamento do próprio bolso.

Hoje está 100% recuperada.