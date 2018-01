Bauru usa o que não tinha e vai comendo pelas beiradas

Bauru aprendeu e muito na temporada passada.

O time ganhou maturidade e principalmente opções no banco. Foi assim que conseguiu mais uma vitória na Superliga.

O jogo contra Rio do Sul foi bem parecido com a partida diante do Sesi quando Bauru fez 3 a 0 em casa. Ganhou com facilidade os dois primeiros sets, se enrolou no terceiro, mas ainda assim fechou a parcial.

A diferença é que dessa vez o time jogou fora, foi mais pressionado e precisou do banco para reverter o quadro.

Thaisinha e Bruna foram as mais regulares.

Tudo indicava um 3 a 0 tranquilo quando Bauru abriu 2 a 0 com 25/18 e 25/21. Já no fim do segundo set Rio do Sul dava sinais de querer reagir.

Marcos Kwiek fez entrar a dominicana Priscilla Rivera no lugar de Mari Casemiro.

A jogadora acabou sendo determinante na reação do time no fim do segundo set e fundamental no terceiro set quando Natiele e Nayara estiveram inspiradíssimas. Entrou e não saiu mais.

Mari também teve boa participação.

Ganhar por 3 a 0 era importante para Bauru. Ganhar rápido era o ideal. O caminho para casa é desgastante e sem muito tempo de recuperação.

Bauru volta com mais 3 pontos na bagagem e a sexta vitória seguida.

Enquanto a mídia só tem olhos para Rio e Osasco, Bauru vai comendo pelas beiradas. Já é o quinto colocado com a mesma pontuação do instável Praia.

O Panela de Pressão será pequeno para o jogo contra o ‘penetra’ Brasília na quinta-feira. Jogo esse que pode deixar Bauru na terceira colocação.