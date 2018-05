Bauru valoriza e Praia corta um dobrado na Panela

Não foi nada fácil.

Se o Praia Clube, por ser vice-líder, achou que teria moleza em Bauru se enganou redondamente.

O time paulista jogava as últimas fichas na luta para se classificar para os playoffs. E fez bonito diante da torcida. Quem compareceu ao Panela de Pressão saiu do ginásio triste com o resultado mas satisfeito com o desempenho do time em quadra.

Exceção feita ao primeiro set quando perdeu por 25/10, Bauru jogou de igual para igual o restante da partida.

A vitória por 26/24 no segundo set empurrou a torcida e as jogadoras ganharam confiança. O terceiro foi muito equilibrado e Bauru deixou escapar a vitória nos detalhes por 29/27.

O quarto set foi equilibrado até a segunda parada técnica. O Praia então abriu vantagem e venceu por 25/19.

Os 3 pontos somados em Bauru praticamente garantem o segundo lugar ao Praia. Matematicamente o time precisa vencer o já eliminado São Bernardo em casa dia 26 para confirmar a posição. A partida contra Rio do Sul na última rodada seria um simples amistoso.

Bauru não.

O time comandado por Marcos Kwiek se vê obrigado a vencer o Minas fora e na última rodada o Sesi em casa. Ainda assim, Bauru tem que torcer por derrotas de São Caetano e Pinheiros e um 3 a 2 na décima primeira rodada entre os dois. Nesse caso Bauru entra como oitavo.