Bia, sem folga, prioriza renovação com Osasco e se apresenta à seleção em Saquarema.

Se depender da melhor central do BRASIL, Osasco terá Bia por mais uma temporada.

O blog conversou com a jogadora. Bia afirma que pretende dar sequência a sua história no clube e não pensa em deixar Osasco:

‘Recebi algumas propostas, outras sondagens, mas minha preferência é continuar em Osasco. Me sinto bem em todos os aspectos, feliz, eu e a torcida temos muita sincronia e conquistamos títulos. Portanto não existe motivo para mudar de casa. Só que não depende apenas de mim. Meu desejo é ficar’.

Bia aproveitou para enaltecer a temporada, a segunda dela, com a camisa de Osasco:

‘Conquistamos o campeonato estadual, ganhamos a Copa Brasil e caímos no quinto jogo da semifinal da Superliga para um time que investiu financeiramente praticamente o dobro de Osasco. O que me deixa chateada é que provamos que poderíamos ter ido além, muito mais do que nosso adversário imaginava. Demos muito trabalho’.

Bia não terá folga. A jogadora de Osasco se apresenta em Saquarema na próxima segunda-feira e começa os treinamentos pela seleção brasileira.