Taylor Sander é o novo reforço do Cruzeiro.

Conforme o blog antecipou há uma semana, as negociações andaram e foram concluídas.

O clube irá se pronunciar e anunciar oficialmente a contratação do jogador norte-americano nos próximos dias.

Ele chega para substituir Leal.

Sander completou 26 anos em março, estava no Lube Civitanova, da Itália, e foi medalha de bronze com a seleção dos Estados Unidos na Olimpíada do Rio em 2016.

É nome certo para a Liga das Nações.